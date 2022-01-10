AK Parti Grup Başkanvekili Turan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Turan, mesajında "En zor şartlarda dahi büyük emek ve fedakarlıklarla daima görevinin başında olan, çoğu zaman geç saatlere kadar birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız siz kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyoruz. Çoğu zaman sizleri ihmal etsek de kıymetinizi, gayretinizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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