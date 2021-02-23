AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak'ta "çıplak arama" yapıldığını iddia eden kadının avukatının raporlara yansıyan ifadelerini okuyarak, "Kendisi diyor ki; 'Ben başörtülü bir kadınım. Eğer burada, benim müvekkilimle alakalı böyle bir şey olmuş olsa önce ben kendim itiraz ederim.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak'ta "çıplak arama" yapıldığını iddia eden kadının avukatının raporlara yansıyan ifadelerini okuyarak, "Kendisi diyor ki; 'Ben başörtülü bir kadınım. Eğer burada, benim müvekkilimle alakalı böyle bir şey olmuş olsa önce ben kendim itiraz ederim.' Neden sizce böyle bir şey var diye soruluyor kendisine. 'Bu, özelliği olan bir operasyon. Bu kadınlara yönelik operasyon, 15 Temmuz'dan evvelki evlerle, öğrencilerle alakalı bir operasyon değil. 15 Temmuz'dan sonra terör örgütünün yeniden şekillenmeye, yapılanmaya çalıştığı sürecin evlerinden bu öğrenciler. Bence bu yeniden yapılanmanın üstünü örtmek için böyle bir şey yaptılar.' Doğrusu avukat arkadaşımın tespitinin altını aynen çiziyorum." dedi.

Zengin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son dönemde şahsı üzerinden AK Parti siyasetine yapılan profesyonel bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını belirterek, münhasır bir olay ve münhasır bir isim için "Uşak'ta böyle bir hadise yaşanmamıştır" dediğini ancak bu konuyu açanların, bu hadiseyi varmış gibi göstererek, AK Parti'li kadınlar aleyhine bir kampanya başlattıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ifadelerine yönelik Zengin, "Gerçekte ne olduğuna hiç dönüp bakmadıklarını düşünüyorum. Ne oldu ve ben ne söyledim? O yüzden gerçekten bilgi sahibi olmadan yapılan bu konuşmaların da maalesef bir terör örgütünün yapmış olduğu bir kampanyanın parçası haline gelmelerine sebep olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Genel Kurulda yapılan bütün çalışmaları ciddiye aldığını belirten Zengin, "O olayla ilgili olarak Uşak Valisi'ni, İçişleri Bakanımızı, Emniyet Genel Müdürünü arıyorum. Olayla ilgili detaylı bilgi alıyorum. Uşakla ilgili hadise için kendim mutmain olmasam zaten bunun olmadığını söylemem." ifadelerini kullandı.

Daha önceki konuşmaları ile son açıklamasının bir araya getirilerek haberler yapıldığına işaret eden Zengin, binlerce kadının hayattaki mücadelesine destek verdiğini hatırlattı.

Bir avukatın olaya ilişkin ifadesini okudu

Konunun önce HDP'li bir milletvekili tarafından dile getirildiğini hatırlatan Zengin, "Bu konuyu yerinde incelemek üzere İçişleri Bakan Yardımcımız oraya gitti. Konuyla ilgili olarak, hem Valiyle hem Emniyet Müdürüyle hem Kom Şube Müdürüyle hem de bahsi geçen kadınları gözaltına alan polislerle, bahsi geçen kadınların avukatlarıyla bizzat yüz yüze görüşerek Kolluk Gözetim Komisyonu eşliğinde, bir rapor hazırlıyorlar. Bu rapor neticesinde de bu konunun olmadığını kamuoyuna duyurdular." değerlendirmesinde bulundu.

Bu raporda avukat bir kadının ifadesini paylaşan Zengin, şöyle dedi:

"Kendisi diyor ki; 'Ben başörtülü bir kadınım. Eğer burada, benim müvekkilimle alakalı böyle bir şey olmuş olsa önce ben kendim itiraz ederim.' Neden sizce böyle bir şey var diye soruluyor kendisine. 'Bu, özelliği olan bir operasyon. Bu kadınlara yönelik operasyon, 15 Temmuz'dan evvelki evlerle, öğrencilerle alakalı bir operasyon değil. 15 Temmuz'dan sonra terör örgütünün yeniden şekillenmeye, yapılanmaya çalıştığı sürecin evlerinden bu öğrenciler. Bence bu yeniden yapılanmanın üstünü örtmek için böyle bir şey yaptılar.' Doğrusu avukat arkadaşımın tespitinin altını aynen çiziyorum. Bu konuyla ilgili olarak ismi geçen kadınlar, olayla ilgili olarak ne avukatlarına ne kamuoyuna hiçbir şey söylemiyorlar. Aradan zaman geçiyor, daha sonra kamuoyunun önüne çıkarak, böyle bir şey yapıldığını söylüyorlar. İşte benim söylediğim şey budur."

Sadece savcılığa başvurmaktan değil, irade beyanından bahsettiğinin altını çizen Zengin, "Burada yapılmak istenen, Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra tamamen onlara yönelik yapılan operasyonların üstünü örtmek ve yeniden gençler, öğrenciler üzerinden evler kurarak, yapılanmalarıyla alakalı bir konunun deşifre edilmesini örtbas etmek. Meselenin özü böyle." yorumunu yaptı.

"Bu şikayetleri takip edeceğim"

Bir terör örgütü tarafından hedef gösterildiğinin altını çizen Zengin, "Söylediğim her konu sadece Uşak'la alakalıdır." dedi.

Bütün bu konuların tartışılmasının ardından 4 kadının şikayetinin olduğunu belirten Zengin, kadın polislerin, infaz koruma memurlarının da onların aleyhine şikayetleri olduğunu anlattı.

Türkiye'de mevzuattaki aramanın, gelişmiş ülkelerde neyse aynı mevzuat olduğunu ifade eden Zengin, uygulanan aramada mevzuata mugayir bir şey varsa onun ilk karşısında duracak kişinin kendisi olacağını söyledi.

Mecliste söylenenleri ciddiye aldığını belirten Zengin, "Böyle yapılarak, 15 Temmuz sonrasında hala vazgeçmeyen, genç kızlarımızı, delikanlılarımızı örgütüne katmaya çalışan terör örgütünün yapmaya çalıştığı bir eyleme itiraz ediyorum. O yüzden bu konu bu kadar büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

O gün 27 kişinin gözaltına alındığını ve bugün içeride sadece 5 kişinin tutuklu bulunduğunu dile getiren Zengin, bu şikayetleri takip edeceğini söyledi.

"Emine Erdoğan Hanımefendi aradı"

Söylediği şeylerin genellenmesini "kötü niyet" olarak gördüğünü belirten Zengin, "Doğum tarihi annemle olan sanatçılar var, bakıyorum, 1970'te olanla ilgili, ben bunların savunucusu mu olacağım, ben mi savunacağım bunları? Ben, bir konu için konuşuyorum. Mevzuatla alakalı olarak bu konuda yapılan, olan, biten meselelerle ilgili genel bir şeye cevap vermiyorum. O yüzden benim söylediğim şeyleri genellemeyi kötü niyet olarak görüyorum. Bazı mekanda yapılan konuşmaları, bize söylenen şeyleri görüyorum; 'Siyasal İslam'ın karanlık yüzü'. Ne siyasal İslam'ı biliyorlar? Ne bizi tanıyorlar? 28 Şubat da geliyor. Hala bir öfke kusumu var. Türkiye değişti ama maalesef onlar değişemiyor." diye konuştu.

Başka siyasi partilerden kendisinin "amasız" arayarak destek veren çok ismin olduğunu anlatan Zengin, "Emine Erdoğan Hanımefendi aradı. Onun desteği de çok önemli. Ne kadar üzgün olduğunu, siyaset yaparken özellikle kadınlara yapılan bu saldırıların ne kadar yaralayıcı olduğunu, sonuna kadar destek olduğunu ifade etti." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da açıklamalarından dolayı teşekkür eden Zengin, destekleri için milletvekili arkadaşlarına ve Tokat'a ayrıca teşekkür etti.

"Lütfen terörün propagandasının parçası olmayın"

Hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımı nedeniyle şikayette bulunduğunu bildiren Zengin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını anlattı.

Özlem Zengin, Uşak ile alakalı cümleler üzerinden küresel anlamda ne kadar yanlış varsa bunun hepsini kendisi üzerine yüklemeye çalışanlara, "Lütfen terörün propagandasının parçası olmayın. Bu olay, FETÖ terör örgütünün çok iyi planladığı ve neticesinde de bunun uygulayıcılarına teşekkür ettiği, planlı, programlı bir saldırıdır. Bu saldırının hedefi benim." diye seslendi.

Genel Kurulda teröre prim vermeden siyaset yapmayı tercih eden siyasi partilere ise Zengin, "Bize muhalefet edin, her şeyi söyleyin. Ama lütfen ister FETÖ ister PKK, bu terör örgütlerinin kurduğu oyunların parçası olmayın. Kendi tezlerinizle, itirazlarınızla gelin. Başkalarının kurduğu oyunun parçası olmayın." çağrısında bulundu.

"Doğru zeminde doğru başlığı açsınlar, her şeyi tartışalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çıplak arama" konusunda yapılan tartışmalara işaret edilerek, bunun değişimi için bir adımın atılıp atılmayacağı konusundaki bir soruya Zengin, bu soruyu bugün cevaplamak istemediğini, tartışılmak istenenin bu olmadığını söyledi.

Bu olaydaki kadar bir kampanya yapıldığını görmediğini dile getiren Zengin, "Amaç, 'Bu mevzuatla alakalı yeni bir düzenleme yapalım' ise o zaman bunu başka insanları itham etmeden, suçlamadan ve terör örgütlerini kullanmadan yapmak lazım. Doğru zeminde doğru başlığı açsınlar, her şeyi tartışalım." dedi.

ABD'de başlayan "Meetoo" hareketine destek verdiğini anlatan Zengin, "Ben, eğer bu konularla ilgili saldırıya uğruyorsam, önce alanı bir temizlememiz lazım. Temizleyelim, temiz zeminde, hak etmediğim bu saldırılar bitecek, herkes benim ne söylediğimi kabul edecek, ondan sonra her şeyi konuşalım." diye konuştu.

Selda Bağcan'ın söyledikleriyle ilgili olarak "yoktur" demediğinin altını çizen Zengin, "Ama o bana saldırıyor, benim toptan reddettiğimi söylüyor. Ben toptan hiçbir şeyi reddetmiyorum. Ben bir olayla, başlatan bir kadınla, bir milletvekiliyle, bir terör örgütüyle ilgili olarak konuşuyorum ve 'Yoktur' diyorum. Münhasır bir hadiseden bahsediyorum." sözlerine yer verdi.

Kendisinin bir saldırıya maruz kaldığını dile getiren Zengin, "Ben beklerdim genel başkanlardan bir telefon. En azından kadın genel başkandan beklerdim. Beklerdim derin üzüntüsünü. Hayır öyle olmuyor. Siz hangi partidenseniz ona karşı bir tavır alınıyor." ifadelerini kullandı.

Sorulması üzerine Zengin, neden hedefte olduğunu, "Ben başörtülü ilk grup başkanvekiliyim. İddiayı ortaya koyan kadınlar da başörtülü. Böyle bir görüntü yaratmak üzere beni hedef seçtikleri kanaatindeyim." diye açıkladı.

Sorulması üzerine Zengin, Twitter'dan çok tehdit aldığını, bunda da siyasetçilerin payı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz