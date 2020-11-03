AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Uygulama süresi 31 Aralık 2020'de sona eren bazı vergi avantajlarının sürdürülmesi öngörülmektedir "
03.11.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:34
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Uygulama süresi 31 Aralık 2020'de sona eren bazı vergi avantajlarının sürdürülmesi öngörülmektedir " - TBMM.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Uygulama süresi 31 Aralık 2020'de sona eren bazı vergi avantajlarının sürdürülmesi öngörülmektedir " - TBMM
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren