AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Türk Kızılayı, yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Türk Kızılayı, yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Kızılayının, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:
18.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:19

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türk Kızılayının, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirtti.

Özkan, Pamukkale ilçesindeki Türk Kızılayı Denizli Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Adem Salih Deniz'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Özkan ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, yurt içinde kesilmek üzere kendileri ve aileleri adına ikişer kurban vekaleti verip, bağış makbuzlarını aldı.

Özkan, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın yurt içi ve dışında dara düşenlerin, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirtti.

"Türk Kızılayı, insanlarımızın yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum." ifadesini kullanan Özkan, şunları kaydetti:

"Mazlumların, mağdurların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay onların ihtiyaçlarını görürken, biz de kurban vesilesiyle, kurban bağışlarımızı, yardımları en güzel şekilde hayata geçiren, doğru adrese ulaştıran, milletimizin ve bütün insanlığın duasını alan Kızılay nezdinde katkımız olsun istedik. Rabb'im yardımseverlerimizin yaptığı ve yapacağı bütün yardımları kabul eylesin. Bu hayırlı, güzel çalışmalara vesile olan şube yönetimi ve Kızılay üzerinden yardım gerçekleştiren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Mazlumların, mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gören Kızılaya başarılar diliyorum."

Şube Başkanı Deniz de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yanı sıra kan konusunda önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını belirterek, "Kovid-19 salgını sürecinde immün plazma bağışlarıyla hastalara şifa olmaya çalıştık. Bu dönemde hayırseverlerimizin katkısıyla ihtiyaç sahiplerine 4 milyon lira ayni ve nakdi yardımda bulunduk." dedi.

Ziyarette, Türk Kızılayı Denizli Şubesi yöneticileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu Magazin
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi...
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Kilosu 100 liradan satılan rezene balı birçok hastalığa şifa oluyor
Kilosu 100 liradan satılan rezene balı birçok hastalığa şifa oluyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Tuvana Türkay Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İrfan Buz Ünal Karaman İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Anne Çocuk Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Türk Kızılayı, yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 20:53:17. #1.15#
title