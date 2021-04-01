AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Milli irade tecelli edecek. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Milli irade tecelli edecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Milli irade tecelli edecek. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, güvenlik soruşturması kanun teklifine ilişkin olarak, "Hukuk düzeni, anayasal barış için gerekli. Kişisel veriler korunurken devletin güvendiği kişiler hayata geçirildi, hazırlanan kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. İlgili komisyona sevk ile tamamlandı. HDP ve İYİ Parti İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurula geldi. Muhalefetin komisyonda itirazı yoktu, destekliyordu. 16 madde 2 bölümde. Muhalefet komisyonda destekledi. Muhalefet şerhinde desteklediler. Akar maddeleri oylarken, katip üye oy sayımı yapmadan Meclis'i kapattı. Bu karar içtüzük ve Anayasa'ya aykırı. Katip üyeler oyları saymakla görevli diyor. Katip üyeye oy sayalım dedikten sonra makine ile elektronik oylama yapalım taleplerine, 5 milletvekili elektronik oylama istemesine rağmen Meclisi kapattı, Haydar Akar'ın kararı çelişkili. Aynı usul izlendi. Elektronik oylamaya gideceğine karar vermesine rağmen bu usulü terk etti Meclisi kapattı. Usulsüz bu tutumu sergiledi. Usulsüzlüğü tespit ettik. İtirazımızı yaptık. Gerekli kararı verdi. Meclis Başkanlık divanı, bir fezleke ile gönderdiği 220 sayılı kanunda aykırı tespit etti, oylama yenileme kadarı verdi. Hem Anayasa hem mutabakat Haydar Akar aykırı hareket ettiği suç üstü. Meclis iradesi çiğnendi. İki üye itirazına şüpheye rağmen tertiple milli irade çiğnendi" ifadelerini kullandı.

Özkan, milli iradenin tecelli edeceğini söyleyerek, "Milli irade tecelli edecek. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı