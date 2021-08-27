AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Merkez Bankası'nın) 109 milyar dolar döviz rezervi var"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın 2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar olan döviz rezervinin 2021 Ağustos ayı itibarıyla 109 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın 2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar olan döviz rezervinin 2021 Ağustos ayı itibarıyla 109 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin mülteci cenneti olacağı iddialarına ilişkin, "Türkiye'nin mülteci merkezi olacağı iddiaları, bu iddiaların muhatapları hem yabancı ülkeler hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net ifadeleri, bu çerçevede alınan bütün tedbirlerle görülmesine rağmen yine bu yalan dolan üzerinden maalesef iftiralar. Ülkemize ve milletimize haksızlık ediyorlar. Özellikle sadece bir hafta içinde yalanlarına bakacak olursak Türkiye'de 1.5 milyon Afganlı olduğu, Cumhurbaşkanımızın Afgan mültecilerin Türkiye'ye kabulü için Joe Biden ile anlaştığı, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığı, Heybeliada yangınına uçaklarla müdahale edilmediği, afetler için toplanan yardımlarla Cumhurbaşkanlığı'na yat alındığı yalanlarını gördük. Asılsız yalanları milletimizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

Özkan, CHP Milletvekili Kani Beko'nun Mecliste cami yanındaki kütüphanede dini kitapların bulunmasından rahatsız olduğunu ifade ederek, "Kani Beko ve bu zihniyetin, Marksist, Leninist, ruhu faşist olan CHP zihniyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Hacı Bayram Veli Camii'nde namazlar kılınarak, dualarla açılan Meclisimizden haberleri yok. Kurucu meclisimiz olan 1920'de açtığımız Meclisin duvarında Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olan Şura Suresi'nin 38. ayetinin yazdığından da haberi yok" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın döviz rezervi ile ilgili iddialarına da cevap veren Özkan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirli aralıklarla rezervlerini şeffaf, net bir şekilde internet sitesinde yayınlamaktadır. 2002'de 27.5 milyar dolar, 2005 sonu itibarıyla 50 milyar dolara, 2012 yılında 100 milyar doları aşarak, 2013'te 135 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Gezi provokasyonlarına rağmen 2017 Ekim ayında 118 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 Ağustos'unda ABD'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ekonomik ve kur operasyonu saldırıları neticesinde 84 milyar dolara kadar düşmüştür. 2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar, 2021 Ağustos ayı itibarıyla 109 milyar dolar döviz rezervi vardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı