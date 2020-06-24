AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri...
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:
24.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:54

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gazetecilere AK Parti'nin barolarla ilgili teklifine ilişkin muhalefet partilerini ziyareti hakkında açıklama yaptı. Özkan, avukatlık kanunu ile barolar ile ilgili çalışma yaptıklarını söyleyerek, konunun muhatabı tüm çevreleri dinlemeye gayret ettiklerini ifade etti. Özkan, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik. Cumhur ittifakı olarak beraber çalıştık. Özellikle bugün yaptığımız ziyaretlerde siyasi partilerin barolarla ve avukatlık kanunun ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık" dedi.

Özkan, çoklu baro ile ilgili soruya, "Pek çok teklif değerlendirildi. Bugün henüz daha diğer siyasi partilerin görüşlerini yeni aldık. Gerek Barolar Birliği'nin temsiline gerek baro seçim ve usul kadar pek çok konuda görüşlerini aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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