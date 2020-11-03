AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: " KYK, VERGİ, SGK idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasını öngörüyoruz" - TBMM
03.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:56
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması TBMM - (AA)- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması TBMM - (AA)- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "KYK,VERGİ,SGK idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasını öngörüyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren