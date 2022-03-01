AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetin Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Her türlü enerji kaynağına 'hayır' diyen zihniyet, doğal olarak şimdi de çağdaş, çevreci ve sıfır emisyon ile çalışacak nükleer santrale de 'hayır' diyor. Ortada bir akıl tutulması var." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşmelere, Türkiye ile KKTC Arasında Kültürel İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin oylaması ile başlanacağını söyledi.

Daha sonra öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik iki ayrı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporunun, Genel Kurul gündemine geleceğini belirten Özkan, "85 milyon vatandaşımızın kardeşlik hukukuna kasteden, terör örgütü mensupları ile poz veren terörist sevgilisinin dokunulmazlığını görüşerek milletimizin vicdanına su serpecek bir kararı inşallah alacağız. Demokrasimiz, anayasal hukuk düzenimiz neyi emrediyorsa bunun da gereğini yapmış olacağız. Vatandaşlarımız, iki aydan beri bu müessif fotoğrafla ilgili bir karar bekliyor." diye konuştu.

"Akkuyu, en çevreci nükleer santral inşası süreci"

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin, Meclis'in gündemine geleceğini ifade eden Özkan, Türkiye'yi enerji rekabetinde geleceğe güçlü şekilde taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.

Özkan, enerji üretirken sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi hizmete sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4 ünitesi inşa halinde olan dünyanın en büyük, en modern, en çağdaş ve en çevreci nükleer güç santrali inşası süreci. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da işaret ettiği gibi inşallah ilk reaktör, Mayıs 2023'te işletmeye açılacak ve milletimize enerji tedarikine başlayacak." dedi.

Nükleer enerjide fiziki altyapıyı oluştururken mevzuatını tamamlamanın da yasama organı olarak görevleri olduğuna işaret eden Özkan, Anayasa Mahkemesi'nin, 2021'de 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptaline karar verdiğini, bu kapsamda 9 Mart 2022'ye kadar yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Cahit Özkan, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yasal dayanağını yeniden oluşturacaklarını ve bu konudaki yasal boşluğu gidereceklerini söyleyerek, "Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'miz ile barışçıl kullanım ilkesi esas alınmak suretiyle çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin, iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken ilke ve esaslar belirlenecek." dedi.

"Nükleer enerjiyi çevreci bir anlayışla hayata geçirmek zorundayız"

Türkiye'nin dinamik üretken nüfusunun daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Hem yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırmak, doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı gün yüzüne çıkararak milletimizin hizmetine sunmak hem de en verimli enerji kaynaklarından olan, bütün çevreci, gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez enerji kaynağı olarak gördüğü nükleer enerjiyi de çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla hayata geçirmek zorundayız. Biz bugüne kadar bırakın nükleer enerjiyi, termik, jeotermal ve rüzgar olmak üzere bütün enerji kaynaklarını hayata geçirmek için çalışırken birileri 'rüzgar enerjisini üretmeyin, kuşların göç yoluna engel oluyor.' dedi. 'Sudan enerji üretmeyin, suyuma dokunma.' dediler. Su milletimizin suyu, enerji milletimizin enerjisi. 'Güneşten enerji üretmeyin çünkü güneş enerjisi santralleri küresel ısınmaya sebebiyet veriyor.' dediler. Her türlü enerji kaynağına 'hayır' diyen zihniyet doğal olarak şimdi de çağdaş, çevreci ve sıfır emisyon ile çalışacak nükleer santrale de 'hayır' diyor. Demek oluyor ki ortada bir akıl tutulması var."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, Avrupa Birliği'nin Rus yanlısı basın kuruluşlarına engel getirmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, basın mensuplarının hiçbir şekilde kısıtlama, sınırlama ve baskıya maruz bırakılmaması gerektiğini, haber alma hakkına engel oluşturan bu tür sansürleri kabul etmediklerini söyledi.

Meclis'te Rusya-Ukrayna savaşı bilgilendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında muhalefetin Meclis'te genel görüşme talebi olduğu ifade edilerek, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Meclis'i bilgilendireceği yönünde haberler yer aldı. Bu konuda bir netlik var mı?" sorusunu yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bütün uluslararası karar alıcılar nezdinde yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

Özkan, "Yoğun diplomasi, görüşme trafiği çerçevesinde iç tüzüğün imkan verdiği, Bakanımızın ilk fırsatta uygun olduğu ortamda inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Görüşme takvimini bugün Dışişleri Bakanlığımız ile konuşup netleştireceğiz." ifadesini kullandı.