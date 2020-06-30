AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında,...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtti.
30.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:36
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtti.
Kaynak: AA