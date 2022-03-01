Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu - Haberler

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Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu.

Ak Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, TBMM'de bilgi verecek. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Malum Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan zonuçları Rusya Ukrayna ilişkileri bölgemizin barış ve istikrarı açısından ve küresel barış açısından çok önemli süreç geçiriyor. İç tüzükün 59. Maddesi ikinci fıkrasında kabine yani Dışişleri Bakanımız bu çerçevede Meclisimizi bilgilendirecek. İç tüzükün 59/2 maddesi çerçevesinde de Meclis bu hususta değerlendirmelerini yapmış olacak" dedi.

Görüşmenin kapalı olacağı belirtildi.

(İHA)

Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu

Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu

Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu

Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendireceğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Cahit Özkan, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Haberler

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