AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli Berberler Odası yöneticileriyle bir araya geldi

05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:08

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odasını ziyaret etti.

Özkan, Sırakapılar Mahallesi'ndeki Oda'da Başkan İdris Ağılönü ve yöneticilerle görüştü, berberlerin sorunlarını dinledi.

Lonca ahlakının, Ahi kültürünün en net temsil edildiği meslek gruplarından birinin berberler olduğuna dikkati çeken Özkan, berberlik mesleğinin hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini, teknoloji gelişse de bir şekilde varlığını sürdüreceğini söyledi.

Özkan, meslek odalarından gelen önerileri her zaman dikkate aldıklarını dile getirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında tıraş ve saç kesimi dışında da uygulamalar yapıldığını, yanlış uygulamalar neticesinde hizmet alanların sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabildiğini ifade eden Özkan, Oda'nın çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA