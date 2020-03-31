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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir...

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

31.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:16
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir."

Kaynak: AA

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