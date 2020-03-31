AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir... AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir." Kaynak: AA