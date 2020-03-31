AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.
31.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:16
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir."
Kaynak: AA