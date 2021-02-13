AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...

13.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:00

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan," İşte şimdi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan," İşte şimdi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir" dedi.

AK Partili Özkan, yaptığı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bundan tam 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbalimiz için topyekün, milletçe bir mücadele verdik. ve milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır."

"Yeniden dirilişimize vesile olacak yeni anayasa yapma vaktidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirdikleri reformlarla darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini belirterek, "Çok şükür darbeyi de, mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdık. İşte şimdi, cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni anayasa yapma vaktidir" şeklinde konuştu.

"Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur"

Özkan, yeni anayasa ile ilgili yaptığı açıklamasında, amaçlarının Türkiye Cumhuriyetini elbirliği ile modern geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak olduğunu vurgulayarak, "Yeniden kuruluş Anayasa ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, cumhuriyetimizi elbirliği ile modern geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - 'Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - 'Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - 'Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - 'Yeniden dirilişimize vesile olacak, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak yeni...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sinan Uslu

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