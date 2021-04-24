AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olayları ile ilgili "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cahit Özkan, paylaşımında, "Sırtını terör örgütüne dayayanlar, yüzünü yalan ve iftira çamurundan çıkaramazlar. Siz önce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebek katili PKK utancıyla yüzleşin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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