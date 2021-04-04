AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Türkiye artığı, vesayetçi bir güruh, sözde bildiri yayınlayarak millete parmak sallamış. Bu aziz millet, o parmakları 15 Temmuz'da nasıl kırdıysa yine kırmasını iyi bilir. Haddinizi bilin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu