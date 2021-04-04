AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Türkiye artığı, vesayetçi bir güruh, sözde bildiri yayınlayarak millete parmak sallamış. Bu aziz millet, o parmakları 15 Temmuz'da nasıl kırdıysa yine kırmasını iyi bilir. Haddinizi bilin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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