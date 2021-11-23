AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır." dedi.

Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin yazılı açıklamasında, öğretmenliğin sadece sınıfta öğrencilere bilgi aktarmak olmadığını, bunun yanı sıra tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin insanı en ideal şekilde eğitmek, geleceğini inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Özkan, milletin eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygı ve muhabbetle yaklaştığına dikkati çekti.

İnsan yetiştirmenin aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşası olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu nedenledir ki geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev, öğretmenlerimize düşmektedir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Bizler de öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz."

Cahit Özkan, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik unvanının verildiği Öğretmenler Günü'nün önemine değinerek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve öğretmenlere şükranlarını sundu.

Emekli öğretmenlere de saygılarını sunan Özkan, vefat eden öğretmenleri rahmetle andı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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