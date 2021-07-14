AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ülkeyi işgal girişimi olan 15 Temmuz'un, vatan ve millet düşmanlarının hain emellerinin, cennet vatanımızın üstünde tüten en son ocak sönmeden hayat bulamayacağının ifadesi olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ülkeyi işgal girişimi olan 15 Temmuz'un, vatan ve millet düşmanlarının hain emellerinin, cennet vatanımızın üstünde tüten en son ocak sönmeden hayat bulamayacağının ifadesi olduğunu belirtti.

Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, siyasi tarihteki "en alçak, sinsi ve kalleş saldırılardan olduğunu" belirtti.

Türkiye'yi işgal girişimi olan 15 Temmuz'un, bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyeti kuran aziz milletin, bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini tüm dünyaya yeniden ilan ettiği tarih olduğunu kaydeden Özkan, "Vatan ve millet düşmanlarının hain emellerinin, cennet vatanımızın üstünde tüten en son ocak sönmeden hayat bulamayacağının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz'un, artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin küllerinin yeniden harlandığı gün" olduğunu vurgulayan Özkan, bu darbe girişiminin, milleti yıldırmak bir yana azmini kamçıladığına işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, şunları kaydetti:

"Üzerimize çöken o kara gecede ülkemizi yükseltmek, güçlendirmek, büyütmek için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerektiği bir kez daha görülmüştür. Türkiye'nin, özellikle son 8 yılda yaşadığı her hadise, bu hakikatin farklı veçhelerdeki birer örneğidir. Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar da adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanlar da çukurlarda bölücülük yapanlar da sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır.

İstiklal ve istikbalimize gölge düşürmek için darbe girişimi dahil her yola başvuranlara, diyoruz ki; bizleri bölemeyeceksiniz. Bizlere diz çöktüremeyeceksiniz. Gücü tarihten alan aziz milletimizin, bir çınar gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki; başaramayacaksınız. Bu kutlu yürüyüşü durduramayacaksınız. 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza ve bu vatan için toprağa düşmüş tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu