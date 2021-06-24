AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir"
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında milletimiz, milletimizin geleceği, ülkemizin ve milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması adına en büyük hizmet, darbe kültürü ve anayasa sürecini...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında milletimiz, milletimizin geleceği, ülkemizin ve milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması adına en büyük hizmet, darbe kültürü ve anayasa sürecini ortadan kaldırma noktasında milletimizin önünü açan, milletle cumhur başını bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmiş olmasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 24 Haziran tarihinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatarak, "AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konulan en büyük reform nedir diye bakıldığında milletimiz, milletimizin geleceği, ülkemizin ve milletimizin bu topraklarda ilelebet payidar olması adına en büyük hizmet, darbe kültürü ve anayasa sürecini ortadan kaldırma noktasında milletimizin önünü açan, milletle cumhur başını bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmiş olmasıdır. Nasıl cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe yekvücut olmak suretiyle kısa sürede nasıl adliyede, mülkiyede, hastanede, sağlık, eğitim, tarım, ihracatta ve külliyen bir refah istikametinde hızlı adımlar atmışsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 24 Haziran tarihinden günümüze kadar üç yıllık süre zarfında çok büyük başarılar kaydettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihten ilham aldığını söyleyen Özkan, "Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde on yıllık dönemde hızla üretimde, istihdamda, hayvancılıkta, diplomatik başarılarda çok yol aldık. Ancak 1960 darbesiyle kesilen demokrasi serüvenimiz maalesef ülkeyi yokluk, fakirlik, kardeş kavgası ile karşı karşıya bıraktı. Ülkemiz ekonomik kaynaklarını heba etti. Kardeş kardeşe düştü, vatandaşlarımız tüp, yağ, şeker kuyruklarında zilleti yaşadılar. Millet yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ikinci bir ihanetle, 1980 darbesiyle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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