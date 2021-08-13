AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir." değerlendirmesini yaptı.

Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' şiarıyla yola çıkan AK Parti'mizin kuruluşunun 20. yıl dönümüdür." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin, bir medeniyet, adalet ve kalkınma mücadelesi olduğunu vurgulayan Özkan, "AK Parti, binlerce yıllık tarihin birikimini, tecrübesini, ruhunu ve ilhamını tevarüs etmiş bir partidir. AK Parti, 1920'deki Büyük Millet Meclisi ruhunu, 1923'teki kuruluş ruhunu bugüne taşıyan bir partidir. AK Parti, ilk gün olduğu gibi, bugün de umudun, güvenin, istikrarın partisidir." yorumunu yaptı.

Bu sebeple AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her türlü saldırılara maruz kaldığını belirten Özkan, "27 Nisan e-muhtırası, 367 krizi, kapatma davası, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbe teşebbüsü, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, çukur terörü ve nice saldırıları milletimizin desteği ile bertaraf etmiş, daha da güçlenerek bugünlere gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle başlayan değişim ve dönüşüm seferberliğinin Türkiye'ye çağ atlattığını kaydeden Özkan, 30 bin kilometre bölünmüş yol ağı, Marmaray, 3. Köprü, havalimanları, şehir hastaneleri, uçan araç Cezeri, yerli araç TOGG gibi yatırımlar, yüzde 80'e varan savunma sanayisinde millileşme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, Taksim Camisi'nin inşası, Karabağ, Libya, Mavi Vatan zaferlerinin, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında sadece ön çıkan başarılar olduğunu belirtti.

Daha nice başarılara milletle omuz omuza yürüyeceklerini bildiren Özkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm kıymetli mensuplarını kutluyor, ahirette irtihal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Partimizin 20. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:45:37. #1.16#

title