AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:44
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AA'nın

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2020'ye damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı gün çekilen, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa veren Özkan, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı anı yansıtan "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı seçen Özkan, "yaşam" kategorisinde ise Suriye'nin İdlib şehrinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin, protez bacaklarıyla İdlib'e dönüşünün yer aldığı "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

AA'nın, "Türkiye'nin dünyadaki sesi" olduğunu söyleyen Özkan, "Yılın Fotoğrafları" çalışmasına herkesin katılarak oy vermesi gerektiğini belirtti.

Özkan, "Gazi Meclis'imiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın her köşesinde tarafsız ve dürüst habercilik şiarıyla görev yapan Anadolu Ajansı'mızın kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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