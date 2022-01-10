AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her şartta görevlerini büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştiren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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