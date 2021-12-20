AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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