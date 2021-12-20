AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı... - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulacak." - ANKARA

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