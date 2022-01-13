Ak Parti'den ekonomiye yönelik yeni yasa teklifi (2)

ELİTAŞ'TAN TEKLİFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 4 maddelik, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını yazılı açıklama ile paylaştı. Enflasyon muhasebesi uygulamasını hatırlatan Elitaş, "2003'te hayata geçen, ilk kez ve bir kereliğine 2004'te uygulama imkanı bulan, 31 Aralık 2021'te de tekrar uygulanabilecek enflasyon muhasebesi konusunda, o günden bugüne yaptığımız yeniden değerleme oranlarıyla farklı farklı kanunlara yapılan atıf çerçevesinde kurumlarla idare arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar endişesiyle erteleme talebinde bulunuldu. Bu konuyu Cumhur İttifakı olarak uygun görerek Meclis Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdik" ifadelerini kullandı.

Elitaş, 17 Ocak Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeyi planladıkları kanun teklifini, gelecek hafta yasalaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,