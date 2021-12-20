AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gelir Vergisi Kanun ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücrette vergi istisnasına ilişkin olarak, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.

Elitaş, 15.3 milyon işçinin vergi istisnası maliyetinin 31. 1 milyar, 3.2 milyon memur ile birlikte toplam maliyetin 37.6 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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