AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yazılı açıklama yaparak, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın sözlerine tepki gösterdi. Elitaş, 696 sayılı kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesine yönelik bazı yorumların oldukça at niyetli olduğunu belirterek, siyasetten varoluş gösteremeyenlerin darbelere sarılacak bir dal aradığını söyledi. Elitaş, CHP'nin AK Parti düşsün de Türkiye ne olursa olsun' mantığıyla hareket ettiğini kaydederek, "Bu milli ve yerli bir siyaset değildir. Bu siyasi akıl, düşüncesini, çukurlara, Gezi Parkı'na, FETÖ'ye ipotek vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesine üzüldüklerinin şuur altı yansımalarıdır. CHP bir kez daha gerçek cibilliyetini göstermiştir. İşte bu kanun tam da bu katıksız gayri milli zihnin yapabileceklerine mani olmak için çıkmıştır. 'Bu kanun niye çıktı? Ne gerek vardı' diyenler cevabı CHP milletvekillerinin sözlerinde arasınlar. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi ile ilgili yapılan eleştirilerin zamanlaması manidardır. Tam da Türkiye'nin yüzde 11.1 büyüdüğünü ispat ettiği, Türkiye'nin Kudüs konusunda haklı çıkışına Birleşmiş Milletlerden 128 ülkeden destek geldiği ve yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Sudan'da gösterişli karşılanmasına denk geldiği bir zamanda, CHP için ne hazindir. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA