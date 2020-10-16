AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz"
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz"

16.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:33

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un kürsüye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un kürsüye gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz'
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz'
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz'
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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