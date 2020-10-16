AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz"
16.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:33
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un kürsüye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un kürsüye gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı