AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:16
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak.

Muş, saat 14.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Yavuz Bingöl Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Ankara Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:29:22. #1.14#
title