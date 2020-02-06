AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Önemli bir finalsal estrumanı meclisimiz kabul ederse Türkiye...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi