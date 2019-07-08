AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili...
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir."
Kaynak: AA
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13:24 AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili...