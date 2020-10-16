AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "HDP ısrarla PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymak istemiyor"
16.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:50
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un soruları cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un soruları cevaplaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı