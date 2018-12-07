AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Ana Muhalefet İyi Parti ile Görüşürken, Hdp ile de Gizli Görüşme...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ana muhalefet partisi CHP'nin İYİ Parti ile görüşülürken HDP ile de gizli görüşme halinde olduğunu söyleyerek, "Koalisyon oluşturuluyor, dolaylı şekilde kapma hesabı yapıyorlar. Vatandaşın gözünden hiçbir şey kaçmamaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de açıklama yaptı. Muş, Meclis Başkanlığına yeni teklif sunduklarını belirterek, teklifin ağırlıklı olarak madencilikle ilgili EPDK alanına giren düzenlemeler içerdiğini ifade etti. Muş, "MTA daha fazla alan açabilmesi için özel hukuk hükümlerine uygun şirket kurabilmenin önü açılmaktadır. Maden sahalarının başka maksatla kullanımının önüne geçiyoruz. Kaçak üretim sevkiyatının önlenmesi için ilave yaptırımlar teklifte var. Kaçak madencilikte 110 milyon TL para cezası kesilmiştir. Madenlerden 100 milyonluk devlet hakkı geliri ortaya çıkacaktır. Devlet teşviki madende artırılıyor. Hem çevreyi korumak hem de katma değer oluşturmak adına atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanıyor. Ruhsat yenileme 6 ay önceden yapılacak. Nükleer enerjiyle ilgili bazı kural ve kaidelere uygun hareket edilmesine ilişkin maddeler vardır" dedi.

Muş, 1 Aralık 2018'den önce idari para cezasına çarptırılan vatandaşların idari para cezasını bir kereliğine affettiklerini belirterek, "Ölçüm aletleri var, damgası kopmuş, bundan dolayı ceza almış olanlar var ölçüm aletleriyle ilgili olarak. 90 gün içinde muayene ettirirlerse. Pek çok yaptırım olacak sistematik biçimde, miktara göre Ocak başında fiyat belirleniyor, ona göre ceza çıkacak. İllegal faaliyeti yapanlar cezaya çarptırılacaktır" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu-Abdullah Gül görüşmesine ilişkin soru üzerine Muş, "Görüşmeler yapılıyor, milletimiz en iyi cevabı sandıkta vermiştir. Farklı noktalarda görüşmeleri, biz bunu takip ediyoruz . Ana muhalefet, İYİ Parti ile görüşülürken, HDP ile de gizli görüşme var. Koalisyon oluşturuluyor, dolaylı şekilde kapma hesabı yapıyorlar. Vatandaşın gözünden hiçbir şey kaçmamaktadır" dedi. - ANKARA