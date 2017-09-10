AK Parti Grup Başkanvekili Muş Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnsansız hava araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yaptık. Bunları Türkiye'nin güvenliği için PKK'ya karşı kullanıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnsansız hava araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yaptık. Bunları Türkiye'nin güvenliği için PKK'ya karşı kullanıyoruz. CHP milletvekili ve HDP milletvekili çıkıyor. 'Orantısız güç kullanıyorsunuz' diye açıklama yapıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin geldiği duruma bakın." dedi.
Malkara Kültür Sarayında düzenlenen AK Parti Malkara 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, İHA ve SİHA'ların Türkiye'nin güvenliği için PKK'ya karşı kullanıldığını anlatan Muş, şöyle konuştu:
"İnsansız hava araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yaptık. Bunları Türkiye'nin güvenliği için PKK'ya karşı kullanıyoruz. CHP milletvekili ve HDP milletvekili çıkıyor, 'Orantısız güç kullanıyorsunuz' diye açıklama yapıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin geldiği duruma bakın. Bunlar darbeleri destekliyorlar, kaosu destekliyorlar. AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin mantığını destekliyorlar. Ama AK Parti ve kadroları bu ülkeye hizmet ediyor, çevresindeki ülkelerde yaşayan Müslümanlara destek oluyor, dünyadaki Müslümanlara destek oluyor."
AK Parti Malkara 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığına tek aday olarak giren Gökhan Şentürk, 400 delegeden kongreye katılan 305'inin tamamının oyunu alarak, yeniden AK Parti Malkara ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye Muş'un yanı sıra, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ve Metin Akgün ile Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.