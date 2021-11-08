AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu : "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Karadbağ ile ilgili olarak, "Bugün önemli bir gün. Karabağ işgalden kurtuldu. Azerbaycan öz toprakları oldu. Birinci yıl dönümü. Zafer kutlu olsun. Bu zaferde şehit olanlara rahmet diliyorum. Gazilere uzun ömür dilerim zafer kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Bosna-Hersek'e başsağılığı diliyerek, "Bosna Cumhurbaşkanın dava arkadaşının ölümü dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Hasan Çengiç. Bosna bizim içi candır" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden el çektirilen Lütfü Türkkan'na ilişkin olarak, "Toplumun alım gücü ve refahı için gündem düşünürken hafta sonu yaşanan gündemi değiştirdi. Hepimizi üzen bir hadise oldu. Detaylı durmak siyasetin ahlakı konusunda alınacak tavır bakımından önemli. Canını millet için veren şehitlere dönük hakaret küfür ve rezillik yaşanması hepimizi üzmüştür. Lütfü Türkkan kamuoyu önündeki duygusu ve düşüncesini ortaya koyduğu halde Akşener'in HDP ile ilişkisi üzerinden bir hadise oldu. Hakarette bulunmadığı halde şehit abisinin boğazına sarıldı kulağına duyulan küfür ile bacısına açık alenen kasten ağır küfür etmesi vuku buluyor bir kinle şehidin abisi itiliyor. Bir provokasyona uğradık dedi. Şehit yakını küfretti dedi. Gerçek ortaya çıktı. Herkes gördü. Şehit söz konusu iken şehidin kardeşine apaçık küfür edildi. Bu gerçek ortaya çıkmasa nasıl bir kumpas ile rezillikleri iktidara yamamaya çalışacakları görülecekti. Ellerinde patladı. Milleti tahrik etmeye yönelik mizansen ile kaotik ortam için muhalefet bu tür yaklaşımları nasıl çarptırıldı hep şahit olduk. Hakikat ortaya çıktı. Bu küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi. Bu olayın hakikati ortaya çıkar çıkmaz Akşener parti disiplin kurulunu toplayıp parti ihracı için devreye sokmalıydı üç gün geçti ama böyle işlem görülmedi. Gazi Meclis'te bu duygu düşüncelerle hareket etmesi gereken kişi siyasi tarihte eşine rastlanmayan küfürle şehitleri milleti rencide etmesi kabul edilemez. Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Beklentimiz siyaseten yerine gelmiş olabilir. Akşener kamuoyuna cevap ve açıklama yapması acil olarak beklemekte. Daha önce Türkkan benzeri olaylarda Derik kaymakamı babasına kıyafet sözleri gazeteciyi dövdürmesi tuz biberdir ilk vaka değil. Türk siyasi tarihte ilk. Şehide küfreden kişinin meclis çatısında olması mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçilere mektubuna ilişkin olarak Akbaşoğlu, "İçler acısı bir durum. Atatürk'ün manda himaye kabul edilemez hedefi ile milletçe istiklal mücadelesi verdik. Yüz yıl sonra aynı ruhla yürüyoruz manda himaye kabul edilemez. Yönetime talip Kılıçdaroğlu içişlerine ait meseleyi Türkiye'yi şikayet ederek yazıyor. İhanet anlamında bir tutum. Mektup çöp sepetinde bir mektup. Bu zihniyete millet geçit vermeyecek. Engin Özkoç ne dedi. 'Başka egemen güce gerek kalmadan parlamenter sisteme geçilmelidir' . Bu emperyalistlere çağrı değil mi, ihanet değil mi? Ünal Çeviköz ne diyor? Türkiye, Karabağ zaferi için Suriye'en savaşçı gönderdi diyordu. Mavi vatan ile ilgili yayılmacılıkla suçlayan ağızla konuşuyordu. CHP'nin içinde bulunduğu durum tehdittir. Cevabı aziz millet verecek. 2023 Haziran'da" ifadelerini kullandı.