AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin HDP'ye bakanlık vereceği yönündeki söylemi değerlendirdi. Akbaşoğlu, ABD Başkanı Biden'in 'Muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz' sözünün mandacı muhalefet anlayışı içinde nasıl bir stratejiye dönüştüğüne şahit olduklarını dile getirerek, "Bu çerçevede 'HDP'ye Bakanlık verebiliriz' şeklindeki açıklamalar bu işin daha önce pişirildiğini, CHP'nin ve zımnen destek veren İYİ Parti'nin, HDP'nin vesayeti altında bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye Bakanlık teklifi aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmektir" dedi.

Akbaşoğlu, Bakanlar Kurulu kararlarının bütün Bakanların imzası ile alınabileceğini hatırlatarak, "Herhangi bir bakan imzalamadığı takdirde Bakanlar Kurulu Kararı teşekkül etmez. Dolayısıyla bir HDP'li bakan Bakanlar Kurulunu kilitleyebilecektir. İçinde HDP'li bakanın bulunduğu hükümet, PKK'ya operasyona nasıl karar verecek. Sözde Ermeni soykırımı kararlarına karşı nasıl milli bir politika izleyebilecek" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"İşte CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li Dursun Çiçek ve CHP'li Gürsel Tekin'e diyor ki; bizi zor durumda bırakacak açıklamaların şu anda gündeme getirilmesi doğru değil, merak etmeyin biz bunu çaktırmadan yapacağız. CHP'nin dile getirdiği İYİ Parti'nin de susarak kabul ettiği HDP'ye yönelik bakanlık paylaşımı açıkça Türkiye'nin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmaktır. CHP ve İYİ Parti seçmeninin buna geçit vermeyeceğine inanıyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin parlamenter sisteme geri dönülmesi talepleri çerçevesinde HDP'ye... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 21:59:54. #1.14#

title