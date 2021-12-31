Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşooğlu, "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyaretini AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerine şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu yıkıcı bir siyaset anlayışıdır, yapıcı siyaset anlayışı değildir. AK Parti dün, yarın en iyi işi de yapsa muhalefet olarak bunu alkışlamayız. Nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür" şeklinde değerlendirdi.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Güzel yapsanız da kara çalarız çirkin deriz diyen muhalefet anlayışı olsa olsa mandacı muhalefet anlayışıdır. Bu bir yerlerden verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme talimatıdır. O saray beyaz saraydır. Biden saraydan verilen Erdoğan devirme talimatını yerine getirmeye çalışan mandacı muhalefet anlayışının ülkemize, devletimize hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir."

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde baskın şov yaptığını iddia eden Akbaşoğlu, "Daha önce TÜİK'e gitti. Art niyetli olduğunu, bunun masum ziyaret olmadığını aksine kendi yazdıkları oyunun o senaryosunu devlet kurumları ve adamlarının o oyunda bir figüran şekilden rol biçildiğini ifade edecek şekilde bir tavırla hareket ettiklerini dün bir kez daha görmüş olduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimse sizin kendi yazdığınız oyunun figüranı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik söylemini ise Akbaşoğlu şöyle değerlendirdi: "Anayasal kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kendi kanunda açıkça verilen görevleri ifa ederken 4-6 yaş arası eğitimde yavrularımızın dini milli manevi ahlaki eğitim öğretimlerine dönük çabalarını Kuran kurslardan Kuran eğitimi almalarını orta çağ zihniyeti şeklindeki densiz hadsiz açıklama ile ortaya koydu. Bu helalleşme adı altında oluşturmaya çalıştıkları faşizan jakoben milletin değerlerine dinine düşman bildik CHP tavrının makyajlı yüzünün nasıl da makyajının döküldüğünün ve milletimizin dinine, Diyanetine olan düşmanlıklarının açığa çıkmasının bir tezahürü olarak görmek gerekir. İçlerindeki dine, Kuran kursuna, milletimizin değerlerine bu kadar kin nefret düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Tüm dünyadaki örnekleri ortadayken Türkiye'de kendisine kanunla verilen görevi ifa eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve o devlet kurumunun üzerinden milletimizin inanç ve değerlerine Kuran'a yapılan saldırı hiçbir şekilde cevapsız kalmayacak. Milletimiz mahşeri vicdanında da gerekli platformlarda ve sandıkta da bunun cevabını verecektir."