AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Askerlik Sistemine İlişkin Düzenlemeye Göre Yoklama...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye göre yoklama kaçağı olanların ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamayacağını, ancak kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bir defaya mahsus müracaat hakkı tanınacağını açıkladı

Kaynak: AA