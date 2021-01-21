AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

21.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:43
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Yakup Muş'un cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Yakup Muş'un cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Yakup Muş için Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Mehmet Muş ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora da katıldı.

Muş'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:46:29. #1.15#
title