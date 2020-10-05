AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kanun teklifinin 47 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teknik anlamda hem sektörü hem de vatandaşları ilgilendiren boyutlarının olduğunu anlattı.

Maden arama işlerinde ruhsatların yenilenmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi konularda firmanın bir borcunun olmaması gerektiğine işaret eden Muş, "Ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi ana faaliyetler dışındaki küçük ayrıntılarda 'borcu yoktur yazısı' aranamayacak. Madendeki ruhsat işlerinin hızlı ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Enerji ve maden şirketlerinin süre uzatım talebinde bulunduğuna dikkati çeken Muş, bu şirketlerin, bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı bu şirketlerin zamanında süre uzatımlarını alamadıklarını ve faaliyetlerini durdurma noktasına gelebildiğini söyledi.

Bu durumun önüne geçmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na oradaki faaliyeti 1 yıl uzatma süresi vereceklerini dile getiren Muş, "Üretilen gazın iletim sistemine girişinin sağlanmasının teknik ve ekonomik açıdan uygun olmadığı veya zahmetli olduğu durumlarda doğrudan dağıtım sistemine bunun bağlanabilmesinin önünü açmış oluyoruz." diye konuştu.

"Doğalgaza erişimi sağlamak için LNG ve CNG yöntemleri kullanılacak"

Muş, kanun teklifiyle, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerinde vatandaşların doğalgaza erişimini sağlamak için LNG ve CNG yöntemlerinin kullanılmasının önünü açacaklarını bildirdi.

Yapı kayıt belgesi alan binaların bir kısmının toplu bir şekilde bir arada bulunduklarına dikkati çeken Muş, bu binalara doğalgaz bağlanması ile alakalı teknik bazı sorunların ortaya çıktığını belirtti.

Bu sorunların aşılması için bir düzenleme yapacaklarını kaydeden Muş, Bursa gibi belli başlı illerden gelen talepler olduğunu, doğalgaz kanunundaki bazı teknik ayrıntılardan dolayı doğalgaz bağlanmasında problemler yaşandığını, bunu da bu kanun teklifiyle çözmüş olacaklarını söyledi.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin, YEK Destekleme Mekanizması'ndaki 10 yıllık destekten faydalanma süresinin sonunda uygulanacak olan fiyat mekanizmasının Cumhurbaşkanı kararıyla belirleneceğini açıklayan Muş, "YEK Destekleme Mekanizması kapsamında olmasa dahi yerli ürün kullanımının desteklenmesinin bu kanun teklifiyle önünü açmış olacağız." bilgisini verdi.

"Yatırımdan kaynaklı faturalara yansıyacak olan maliyetlerin önüne geçilecek"

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) varlığını ortaya çıkardığı jeotermal kaynakları olduğunu dile getiren Muş, bu düzenleme ile bunların ihalelerinde taksitlendirme imkanı getireceklerini kaydetti.

Elektrik dağıtımında yapılan yatırımların maliyetlerinin faturalara yansıtıldığını hatırlatan Muş, "Eğer bir üretici, ana şebekeden belli uzaklıklarda bir üretim tesisi kurmuşsa ve bunu şebekeye bağlamak için bir yatırım gerekiyorsa bunu kendisinin yapmasını, bu düzenlemeyle beraber getiriyoruz. Böylece bu yatırımdan kaynaklı faturalara yansıyacak olan maliyetlerin önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Aydınlatma giderlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konulan ödenekten karşılandığını ifade eden Muş, bu düzenlemeyle, bunun süresini 2025 yılına kadar uzatacaklarını dile getirdi.

Muş, kanun teklifinin hayırlı olmasını diledi.

"Fransa'nın düştüğü acınası durumun göstergesi"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kanun teklifinin detaylarını açıkladıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağı" yönündeki açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Muş, "Fransa aslında kendisini ifade özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyetinin beşiği olarak ifade eden bir ülke. Fakat son dönemlerde yaptıkları açıklamalarla, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'un yaptığı açıklamalarla, Fransa'nın çok başka bir noktaya doğru hızlı bir şekilde yuvarlandığını görüyoruz. İslam, aydınlatılmış bir dindir. Fransa'nın ya da Macron'un bununla alakalı söz söyleyecek bir pozisyonu bulunmamaktadır." diye konuştu.

Bu söylemlerin, Fransa'da oluşturulmaya çalışılan bir baskının göstergesi olduğunu ifade eden Muş, "Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu, Müslümanlara hakarettir. İslam'ın aydınlatması ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayetler mevcuttur. Müslümanlar, İslam dini doğduğundan beri bu ayetlere ve hadislere göre yaşamlarını sürdürmekteler, inançlarını yaşamaktadırlar. Ne Fransa'ya böyle bir had düşer ne de sayın Macron'a İslam ile alakalı böyle bir açıklama yapma haddi düşer. Avrupa'nın en önemli ülkelerinden Fransa'nın bu açıklamalarla ve bu kanuni düzenleme girişimleriyle düşmüş olduğu acınası durumun göstergesi olarak değerlendiriyoruz." yorumunu yaptı.

"İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor"

İYİ Parti'li bazı milletvekilleri ile parti genel merkezi arasında yaşanan sorunların sorulması üzerine Muş, "İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor. Orada bir iki grup ortaya çıkmış durumda. İYİ Parti, bir taraftan HDP'yi 'PKK'nın siyasi uzantısı' olarak tanımlıyor, bir taraftan da İYİ Parti içerisindeki bir grup ne olursa olsun HDP ile ittifaktan vazgeçmek istemiyor ve bu ittifaka devam etmek istiyor. Başka bir grup da buna itiraz ediyor. Şu an yaşanan süreç, bu iki grubun fikirsel ve ideolojik olarak mücadelesidir. Bir fay hattı vardır aralarında. Bunun yansımalarını yaşıyoruz." yanıtını verdi.

Enflasyon rakamlarına ilişkin bir soru üzerine de üzerine Muş, "Hedeflerimizi yakalamak istiyoruz. Hükümet, gerekli tedbirleri alıyor. Pandemi sürecinde bunları yaşıyoruz. Dünyadaki ekonomik aktivitelerin, talebin kısıtlı olduğu dönemlerde, ekonomik faaliyetlerin zor olduğu dönemlerde, Türkiye makro ekonomik hedeflerini yakalamak için büyük bir mücadele veriyor. Bu bağlamda değerlendirmek gerekir. İnşallah önümüdeki yıllarda, yeni ekonomi programındaki hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kanun teklifinde yer alan aydınlatma giderleri ile hangi giderlerin kastedildiğinin sorulması üzerine Muş, bunların sokak aydınlatmaları olduğunu söyledi.

Maden Arama Ruhsatları ile ilgili düzenlemeye ilişkin bir soru üzerine Muş, maden ruhsatlarında 18 farklı kalemden "borcu yoktur" yazısı istendiğini, bu düzenlemeyle ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleriyle çevreyle uyumlu bedeller dışındakilerde "borcu yoktur" yazısının aranmayacağını söyledi.

Maden Holding'in kurulması ile kanun teklifinin bağlantısının sorulması üzerine Muş, "Bizim bu düzenlememizin içinde bunun kuruluşuyla alakalı herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Hangi alanlar olacağı, kuruluşunun nasıl olacağı, bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına yönelik bir bilgisi olmadığını bildiren Muş, "İdari bir kararla mı yapılacak, onu göreceğiz hep beraber." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz