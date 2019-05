AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması

ANKARA - ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, gündemde olan askerlik teklifine ilişkin TBMM'de gazetecilere bilgi verdi.

Muş, Askere Alma Kanunu ve Yedek Subaylık Kanunu değişiklik öngören kanun teklifi olduğunu söyleyerek, "Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Yedek ast subaylık müessesesi geliyor. Bir vatandaşımız altı ay askerlik yaptıktan sonra terhis olabilir ya da kendisinin talebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadro ve onların uygun görmesi halinde bir altı ay daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapabilir. Eğer böyle bir tercihte bulunursa, asgari ücretten az olmamak üzere bir ücret ödemesi yapılacak. Bu sürenin sonunda kendisinin talebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü oluşması halinde profesyonel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet edebilir. Bir vatandaşımız bu şekilde devam ederse, generalliğe kadar yükselme imkanı olacak. Bir vatandaşımız yedek astsubay olarak yaparsa, iki ay temel askerlik eğitimi ve on ay kıta eğitimi alacaktır. On aylık süre içinde vatandaşlarımız belli bir ücret alacaklardır" dedi.

Bedelli askerliğini kalıcı hale geldiğini söyleyen Muş, "Yaş sınırı ortadan kalkıyor. 31 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yedek asteğmenin maaşının altı katı olarak belirlendi. Bu bedeli yatıranlar bir ay askerlik görevinin ifa etmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Yoklama kaçağı ve bakaya olaylar için bedelli askerlikten yararlanacağını belirten Muş, "Geçmişte, kanun yürürlüğe girmeden önce, yoklama ve bakaya kalanlar için bir defayla mahsus bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Sistemin kurgusu içinde yoklama kaçağı ve bakayalar bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip olamayacaklar. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı veya bakaya olursa bir vatandaş her gün için 10 TL ceza öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

Askerlik hizmeti sonunda kalmaya veren vatandaşlar için sigorta ödemelerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Muş, "İkinci altı ayda kalırsanız, sigorta veya Sosyal Güvenlik borçlanması da Bakanlıkça karşılanacaktır" diye konuştu.

Geriye ödeme olacak mı sorusuna Muş, olmayacağını açıkladı.

Beka tartışmalarının olduğu dönemde askerlik sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin soruya Muş, "sistemin daha güçlü hale getirilmesi noktasında atılan adımdır. Vatandaşlarımızın bu görevi yapmasını hem de Silahlı Kuvvetlerin çok daha iyi personelle ülkemizin savunmasının yapması konusunda adımlar atılmaktadır. Savunma sanayinde, teknolojik anlamda ateş üstünlüğü, ateş mukavemeti önemli atılımlar bir sistem olarak düşündüğünüz zaman hepsi toplu olarak ele alınmalıdır. Silahlı Kuvvetlerin ve ülke savunmasını yapan ordumuzun her zamankinden daha güçlü olması için çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA