AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden...
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Mehmet Muş, AK Parti, Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

14.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:36
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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