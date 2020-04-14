AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi. Kaynak: AA