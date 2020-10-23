AK Parti'den borçlara büyük kolaylık getirecek yasa teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, para cezaları ve çeşitli borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırladıkları kanun teklifinin Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları,...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, para cezaları ve çeşitli borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırladıkları kanun teklifinin Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen diğer alacakları kapsayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili Komisyon Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunacaklarını söyleyerek, "Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar. Burada kanun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var. Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında. İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021. Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alınıyor. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor" dedi.

Muş, yapılandırma ile ne kadar para toplanmasının beklendiği sorusu üzerine yaklaşık 500 milyar TL olduğunu söyledi. Muş, İYİ Parti'deki tartışmalara yönelik soruya da, "İYİ Parti bir kimlik bunalımı yaşıyor. HDP ile işbirliği yapmak isteyenlerle buna karşı çıkmak isteyenlerin bir mücadelesi bu" yanıtını verdi.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı