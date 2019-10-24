AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
24.10.2019 12:24
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
Kaynak: AA