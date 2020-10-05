AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı "Fransa'nın yaptığı açıklamalarla çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz" "İyi Parti'de iki grup arasında fay hattı vardır"