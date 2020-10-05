AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
05.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:03
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı "Fransa'nın yaptığı açıklamalarla çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz" "İyi Parti'de iki grup arasında fay hattı vardır"
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
"Fransa'nın yaptığı açıklamalarla çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz"
"İyi Parti'de iki grup arasında fay hattı vardır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı