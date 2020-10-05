AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı

05.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:03

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı "Fransa'nın yaptığı açıklamalarla çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz" "İyi Parti'de iki grup arasında fay hattı vardır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı

"Fransa'nın yaptığı açıklamalarla çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz"

"İyi Parti'de iki grup arasında fay hattı vardır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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