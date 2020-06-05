AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Erken seçimle alakalı gündemimiz bulunmamaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Açıklaması
05.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:18

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Erken seçimle alakalı gündemimiz bulunmamaktadır. Seçimlerin üzerinden iki yıl geçmiştir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de açıklama yaptı. Muş, 18 maddeden oluşan bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdiklerini söyleyerek, "Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber ve salgın hastalıktan dolayı pek çok hizmet elektronik olarak verilmeye başlandı. Kredi ve banka kartı, factoring, finansal kiralama sözleşmeleri, GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin elektronik olarak yapılmasının önünü açıyoruz. Karşılıksız çek düzenlemesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı yaptırımlar var. Çeklerin ödenebilmesi için dokuz ay daha ek süre veriyoruz. Kamu bankaları, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları sermayeyi, sermaye yapısının güçlendirilmesi ile ilgili ikraz ve özel tertip devlet iç borçlanma senedi borçlanma limitini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıyoruz. Bu da ek 22 milyarlık bir finansman sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı afetlerde devletimizin gerekli yardımları yapabilmesi için istisna hüküm getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Barolar ile ilgili kanun teklifine yönelik soruya ise Muş, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Biz AK Parti Grubu olarak teklifimizi verene kadar yapılan açıklamaların geçerliliği yoktur" yanıtını verdi.

Üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin soruya Muş, "Milletvekilliklerin dokunulmazlıkları ile alakalı süreç 2016 yılında gerçekleşti. 2016 Mayıs ayında dokunulmazlıklar Anayasa değişikliği ile Meclis'te biriken fezlekelerin yargılanmasının önün açıldı. AK Parti, MHP destek verdi. CHP'nin destek vermesiyle buradaki yargılamaların önünü açtı. Kesinleşen yargı karaları Anayasa 83,84 ve geçici 20. Maddenin gereğince okundu. Sayın Meclis Başkanı'na yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz. Milletvekillerinin lehine olan her şeyi yapmıştır" diye cevap verdi.

Erken seçim konusunda ise Muş, "Erken seçimle alakalı gündemimiz bulunmamaktadır. Seçimlerin üzerinden iki yıl geçmiştir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.

Siyasi partiler konunu ile ilgili sorulan soruya da Muş, "Bunlar gündeme geldiğinden beri özellikle ana muhalefet partisi bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünün kesilmesiyle alakalı, onların seçimlere girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir gündemimiz, düşüncemiz bulunmamaktadır. Biz kanun yoluyla bir partinin seçimlere girmesini engellemek gibi bir düşüncemiz olmadı. Bu hülleciliktir. Hüllecilik CHP'nin işidir" ifadelerini kullandı.

CHP'yi iktidarın kriminalize etmek istediği iddialarına yönelik soru üzerine ise Muş, "CHP nasıl konumlandıracağına kendisi karar verecektir. CHP'nin ideolojisi bellidir. Bugüne geldiğimizde CHP ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa, belli eleştirilere maruz kalıyorsa, bu AK Parti'nin suçu değildir. Bu CHP'nin ortayla koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür. Hem bir partiyle birlikte görünmekten çekineceksiniz, hem de bunlar olmadan ben seçim kazanamam diye irade koyacaksınız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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