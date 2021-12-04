AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin sağlık endüstrileri ve biyoteknoloji alanında 5 yılda savunma sanayisinde gösterdiği başarıya benzer bir başarı göstereceğini belirtti.

Ünal, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine sevdalı ve aşık bir lider olduğunu ifade etti.

Sevgisizlik ve merhametsizliğin en büyük engel olduğunu, devletin bürokratlarıyla her zaman vatandaşının yanında olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet millet bütünleşmesi bulamazsınız. Bunun harcı sevgi, muhabbet, aidiyet, bunun harcı bu millete duyduğumuz büyük aşk. Bunun başka bir açıklaması yok. Biz eskiden öğretmenden fırça yerdik, doktordan fırça yerdik, polisin gözüne gözükmemeye çalışırdık. Kendi askerimizin yanından geçemezdik. Şimdi elhamdülillah devletle millet buluştu. Bunların hepsini tevazusuyla, toprak gibi gönlüyle, milletine duyduğu muhabbetle Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Allah ondan razı olsun. Biz sevgimizle, muhabbetimizle sizlerin emrindeyiz. Biz zihinsel ve bedensel engeli engel olarak görmüyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılarla bir süre sohbet eden Ünal, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi'nde düzenlenen Aksu, Erkenez ve Türkoğlu OSB'leri değerlendirme toplantısına katıldı.

Ünal, burada, çevre sorunu olarak gördükleri Aksu Çayı'nı temizlemek için başlatılan çalışma sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da desteğiyle Aksu, Erkenez ve Türkoğlu OSB'leri için TBMM'den kanun çıkarıldığını hatırlattı.

Ünal, son iki yılın iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son iki yılda bütün dünyada tedarik zincirlerinin kırıldığı, navlumun, lojistiğin sorun haline geldiği bir ekosisteme girdik. Bugün artık Avrupa için Çin'de üretilen bir mal avantajlı bir mal değil. Kovid-19 öncesi dünyaya baktığımızda Çin'de üretilen bir mal ile Türkiye'de üretilen bir malı rekabet avantajı açısından değerlendirdiğimizde Çin daha avantajlıydı. Ama Kovid-19 sonrası bugün Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika hattında Türkiye Çin'den çok daha avantajlı görünüyor. Türkiye'nin şu anda hiç olmadığı kadar üretim yeteneği güçlü bir durumda. Bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin içerisindeki ithalat payını aşağı çekmemiz gerekiyor. İhraç ettiğimiz ürünlerdeki ithalatın payını aşağı çekebilecek şehirlerden bir tanesi Bursa ise bir tanesi Kahramanmaraş'tır. O halde bizim oturup dersimize iyi çalışmamız gerekiyor. Bizim oturup yeni üretim alanlarımızı planlamamız, yeni fırsatları çok iyi okumamız gerekiyor. Yeni bir durumu eski ezberlerimizle anlamaya çalışamayız."

Dünyada birçok tehdit olduğunu ancak tehditlerin çokluğunun fırsatları da yanında getirdiğini belirten Ünal, Türkiye'nin ekonomik olarak önündeki en büyük fırsatlardan birinin terminal ekonomi modelinden ihracata, üretime dayalı ekonomik modele geçme fırsatı olduğunu anlattı.

Ünal, Türkiye'nin şu anda önemli bir yol ayrımında olduğunu, terminal ekonomi modelden üretime ve ihracata dayalı bir modeli hayata geçireceğini dile getirdi.

Avrupa, Afrika, Asya'nın, dünyanın kalbindeki ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye kaçınılmaz olarak bir üretim üssüne dönüşecek. Türkiye her alanda şimdi inşallah sağlık endüstrileri ve biyoteknoloji alanında önümüzdeki 5 yıl savunma sanayisinde gösterdiği başarıya benzer bir başarı gösterecek. Bugün savunma sanayisinde Türkiye oyun değiştirici olarak görünüyor. Türkiye aynı şekilde TOGG ile beraber yeni otomotiv sektörünün bütün dinamiklerini değiştiriyor. Türkiye'nin en büyük avantajı şuanda sitemini yeni kuruyor. Türkiye sistemini kurarken en son teknolojik imkanları kullanarak bir altyapı kurulumunu gerçekleştiriyor."

Program sonrası Ünal'ın telefonla bağlandığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TBMM'den çıkarılan kanunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile davetliler katıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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