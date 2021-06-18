AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Siyasi olarak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olabilirsiniz ama siyaset rekabet gerektirir, düşmanlık değil. O yüzden bunların yaptıklarına siyaset demiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Siyasi olarak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olabilirsiniz ama siyaset rekabet gerektirir, düşmanlık değil. O yüzden bunların yaptıklarına siyaset demiyoruz." dedi.

Ünal, Onikişubat ilçesindeki Önsen Köprüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'de yaşayan her vatandaşın eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğunu benimseyerek siyaset ürettiklerini söyledi.

AK Parti'nin 2002 yılından sonra her alanda ciddi hizmetler hayata geçirdiğini anlatan Ünal, 2002'den önceki iktidarların da hizmet getirmek için çaba sarf ettiğini ancak ortalama görev sürelerinin 1,5 yıl olduğu için yapamadığını dile getirdi.

Ünal, bugün Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyenlerin ve iktidar olma iddiasında olanların çıkıp Türkiye'ye dair proje paylaşmak yerine ellerinde yıkım listesi olduğunu belirterek, "Külliyeyi yıkacağız, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, üçüncü havalimanında durduracağız diyorlar. Böyle bir muhalefet aklıyla karşı karşıyayız. Yapacağını söylemeyen, projesini anlatmayan, Türkiye'yi tam bağımsız büyük Türkiye yapacağını asla dile getirmeyen, Biden ve Amerika'dan medet uman bir muhalefetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Gece gündüz Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini, Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i savunan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olduklarını anlatan Ünal, muhalefetin atılan her adımı itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Ünal, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hangi siyasi görüşten olursanız olun siyaset millet için yapılır. Siyasi görüşlere bizim saygımız var. Siyasi görüşler, bu ülkenin çıkarı ve menfaati için gecesini gündüzüne katma işidir. Hangi siyasi görüşten olursanız olun siyaset, millet için dertlenme işidir. Ama bunlar bu millet için dertlenmiyorlar. Bunlar bu milletin iradesini egemen kılmak için mücadele vermiyorlar. Bunlar eğer Biden'den, Amerika'dan, Avrupa'dan demokrasi dileniyorlarsa bunların bu millet adına siyaset yaptığını söyleyemeyiz. O yüzden meseleyi siyasi olarak değil, memleket meselesi olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Şundan emin olunuz, Türkiye'nin önü açık. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanları bu kadar. Recep Tayyip Erdoğan'a dışardakilerin düşmanlığını anlıyoruz. Anlamadığımız içerdekilerin düşmanlığı. Siyasi olarak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olabilirsiniz ama siyaset rekabet gerektirir, düşmanlık değil. O yüzden bunların yaptıklarına siyaset demiyoruz. Bunlar rekabetle değil, düşmanlıkla, nefretle, kinle siyaset yapıyorlar. O yüzden yaptıklarına yıkım siyaseti diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'ten beri millete hizmet etmekten başka bir şey yapmadığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşmak için ilk önce bir seçim kazanması ve milletin terazisinden geçmesi gerek. Milletin terazisinde bir tartılacaksınız. Millet sizi teveccühüyle onaylayacak ondan sonra konuşacaksınız. Karşınızdaki lider, hem Türkiye hem de dünyada dimdik ayakta duran bir insan. Türkiye'nin en büyük rekabet avantajı güçlü liderliğidir. Recep Tayyip Erdoğan artık sadece Recep Tayyip Erdoğan değil bu milletin iddiasının, kavgasının, derdinin, mücadelesinin, bağımsızlık mücadelesinin simgesidir."

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ile Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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