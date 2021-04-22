AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta şehit ailelerini ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde temaslarda bulundu.

Ünal, temasları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in ailesini ziyaret etti.

Mahir Ünal ve beraberindekilerin taziyelerini ilettiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ünal ve beraberindekiler daha sonra Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ve Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın ailelerine de ziyarette bulundu.

Ziyarete, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı