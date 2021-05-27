AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU, İBB MECLİSİ OTURUMU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU, İBB MECLİSİ OTURUMU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU, İBB MECLİSİ OTURUMU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3'üncü oturumu öncesi, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dün teklif ettikleri servisçiler önerisi ile bugün gerçekleştirilecek İBB Faaliyet Raporu hakkında basına bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3'üncü oturumu öncesi, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dün teklif ettikleri servisçiler önerisi ile bugün gerçekleştirilecek İBB Faaliyet Raporu hakkında basına bilgi verdi.  Göksu, dün 2'nci oturumda AK Parti Grubu'nun verdiği 250 yedek hat ile 66 bin servis aracının geçici olarak İETT çatısı altında çalışması hakkında İBB'nin ivedilikle faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi. Göksu," Bugün gerçekleşecek üçüncü oturumda İstanbul'un 2 yılda ne kadar geriye gittiğini göreceğiz" dedi. 

İSTANBULLULAR ADINA BİZİ ÇOK ÜZÜYOR 

AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İETT'nin pandemi sürecinde yetersiz kaldığını ifade ederek, "Biliyorsunuz bu virüs belasıyla mücadelede en anlamlılarından bir tanesi toplu taşımadır. ve bulaş hızının en yaygın olduğu yer toplu taşımadır. Bu yüzden kamu kurumları özellikle belediyeler çok önemli yatırımlar yapmak zorundadır. Virüs mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada bir hamle yapmadığını görmek, İstanbullular adına bizi çok üzüyorö dedi. 

"İBB YÖNETİMİ BUNU HAYATA GEÇİRMELİDİR" 

Göksu, İBB Meclisi 2'nci oturumunda servisçiler hakkında verdikleri teklif ile ilgili bilgi vererek, "Biz İstanbullulara yönelik çok önemli bir atak yaptık. Dedik ki madem İETT hattı ihtiyacın varsa 250 yedek İETT hat aç. Araç imkanın yoksa şu an okullar kapalı. Okul servisleri iş yapmıyor. Hem o insanlara gelir imkanı aç hem de 66 bin adet servis aracını Ağustos ayına kadar değerlendir. Böylece İstanbul halkının bulaş riskini azalt. Dün meclisimizde bunu karar haline getirdik. İBB yönetiminden bunun ivedilikle gerçekleştirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.  Servisçiler önerisinin hukuksuz olduğu iddialarına cevap veren Göksu, "Kararın hukuksuz olduğuna karar verecek olan hukukçulardır, yargıçlardır. Biz meclis olarak meclisin iradesini ortaya koyduk, kimse meclisin iradesinin önünde değildirö dedi. 

İSTANBUL 2 YILDA 5 YIL GERİYE GİTTİ 

Göksu, İBB Meclisi 3'üncü oturumunda okunacak 2020 Yılı Faaliyet Raporu'yla ilgili olarak da "Bugün faaliyet raporu okuyacağız. İstanbul'un iki yılını konuşacağız. İstanbul'un iki yılını konuşacağımız bu faaliyet raporunda, şunu üzülerek ifade ediyorum ki, son iki yılda beş yıl geriledik. Verilere baktığımızda nasıl geri gittiğini göreceğiz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU, İBB MECLİSİ OTURUMU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI - Haberler
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