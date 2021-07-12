AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Meclis oturumu öncesi basın açıklaması yaptı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "İBB sağlık personelinden otopark ücreti almaya başladı" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "İBB sağlık personelinden otopark ücreti almaya başladı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclis toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi basın toplantısı düzenledi.

"BU ALANI SATMAYA NASIL CESARET ETTİNİZ?"

Basın açıklamasında konuşan Göksu, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçenlerde İstanbullu vatandaşlara müjde olarak duyurduğu Merter'deki 'Kamu Hizmet Alanı' 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanıyken yapıldı. Hukuki açıdan kentsel hizmet alanı görevi yapan 'ticari ünite yapılamaz' denilen bir bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müzayede ile satışa çıkarıldı. Ne hikmetse müzayedeye bir kişi katılarak 46 bin 200 metre kapalı alanı olan yaklaşık 5 bin metre arazisi olan 12 bin iş yerine hizmet eden bu alanı 147 milyona satın aldı. Kentsel hizmet alanı niçin alınır? Otopark alanını bir büyükşehir belediyesi neden satar? Bu alanı satmaya nasıl cesaret ettiniz? Satılan binanın bugünkü maliyeti 450 milyon TL'dir. İstanbullu bir vatandaş olarak soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otoparkı niçin satar? Neden açık ihaleye çıkılmadı? Devletin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Bu konuda bir haftadır büyük mücadele veriyoruz. Gelen bilgi doğruysa İBB satışı iptal etmiş."

"YÜZ BİNLERCE KONUT VARKEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREMLE İLGİLİ İNTERNET SİTESİ KURMUŞ"

Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da dönüşüme girmesi geren yüz binlerce konut varken İstanbul Büyükşehir Belediyesi depremle ilgi internet sitesi kurmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bugün deprem çalışmalarını takip ve izleme araştırma komisyonu kuracağız. Belli bir zaman diliminde çalışacaklar. İstanbullu vatandaşlara bugüne kadar İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmaları anlatacaklar."

"MİNİBÜSLERİN İSPARK'TA YAPMIŞ OLDUKLARI PARKLARDAN ÜCRET ALINMAMASINI KARARA BAĞLAYACAĞIZ"

Toplu ulaşımda en önemli yükü çekenlerin minibüsçüler olduğunu söyleyen Göksu, "Pandemi döneninde hem maddi açıdan sıkıntı yaşadılar hem de süre sıkıntıları yaşadılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin İspark'ta yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız. Aynı zamanda duraklardan da para alınmaması konusunda teklif vereceğiz" diye konuştu.

"İBB SAĞLIK PERSONELİNDEN OTOPARK ÜCRETİ ALMAYA BAŞLADI"

Göksu sözlerine şöyle noktaladı:

"Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde bütün yükümüzü çekti. Sağlık çalışanlarını bir teşekkürün ifadesi olarak İsparklarda araçlarınızı bedava park edin. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar alınmış bir karardı. İBB istese bu kararı devam ettirebilirdi. Hukuk komisyonu olarak bu olayın devam etme kararını almıştı. Ancak İBB sağlık personelinden otopark ücreti almaya başladı. Çarşamba günü kararı geçireceğiz. 1 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar İspark'tan ücretsiz yararlanabileceksiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı